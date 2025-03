Fabio Concato all’Augusteo | un viaggio senza tempo nella musica italiana

Leggi su Ildenaro.it

Domani martefì 25 marzo, alle ore 21:15, il Teatro Augusteo di Napoli si prepara ad accogliere il concerto di. Un’occasione per immergersi nelle atmosfere intime e raffinate del cantautore milanese, che con la sua voce calda e le sue melodie delicate ha saputo conquistare il cuore di intere generazioni.Il nuovo itinerariole dirappresenta un vero e proprioattraverso le canzoni che hanno segnato la storia della. Brani che, come pietre preziose, hanno saputo cristallizzare emozioni e versi, entrando a far parte dell’immaginario collettivo. Un repertorio che spazia dai grandi successi come “Domenica bestiale” e “Fiore di maggio” a gemme nascoste, capaci di svelare la profondità e la sensibilità di un artista che ha fatto della poesia inla sua cifra stilistica.