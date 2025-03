Movieplayer.it - Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta: “Tre amici e una serata indimenticabile di musica”

Leggi su Movieplayer.it

I tre cantautori sono i protagonisti del documentario di Francesco Cordio presentato in anteprima al Bif&st e in sala il 7, 8 e 9 aprile. Scherzano tra di loro e si prendono gioco l'uno dell'altro Niccolò, Danielee Max. La complicità è quella di chi è amico da sempre. Nel loro caso da trent'anni, quando cioè hanno iniziato a suonare insieme a Roma. I tre sono i protagonisti di- Un, documentario diretto da Francesco Cordio presentato in anteprima nella sezione Rosso di sera del Bif&st 2025 prima di approdare nelle sale il 7, 8 e 9 aprile con Fandango. Il documentario racconta la storia personale e comune dei tre musicisti e quella del legame che .