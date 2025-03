Oasport.it - F1, Toto Wolff: “Russell da 10 in Cina, Antonelli aveva danneggiato gravemente il fondo”

Avvio di stagione molto positivo in casa Mercedes, sempre sul podio con Georgetra Melbourne e Shanghai nei primi due Gran Premi del 2025 e attualmente seconda nel Mondiale costruttori solamente alle spalle della McLaren. Il pilota britannico ha massimizzato sin qui il potenziale della W16, conquistando due terzi posti oltre ad una quarta piazza nella Sprint cinese, mentre il giovane rookie italiano Kimiè stato bravo ad approfittare di alcune circostanze favorevoli per portare a casa punti pesanti per il team sia in Australia che in.“Sapevamo che le McLaren sarebbero state molto forti e che anche le Ferrari e Verstappen sarebbero state una minaccia. Non do spesso 10 nei giudizi finali perché penso che ci sia sempre spazio per migliorare, ma George è stato impeccabile.