F1 Red Bull | riflessioni in corso su Lawson pronto Tsunoda

Liame la Redpotrebbero separarsi. Dopo due weekend disastrosi del pilota australiano, la scuderia di Woking sta pensando a sostituire l’ex Racings. Fuori in Q1 sia in Australia che in Cina, in entrambe le qualifiche, e sempre lontano in gara. Ritirato a Melbourne dopo aver picchiato contro il muro nelle condizioni miste di Albert Park e incagliato nelle retrovie a Shanghai per un 12° posto finale arrivato solamente grazie alle squalifiche di Leclerc, Hamilton e Gasly , al ritiro di Alonso e al testacoda di Bortoleto. Con un Max Verstappen secondo nel Mondiale, il rendimento diè pressoché inspiegabile, soprattutto viste le buone sensazioni date neldei test preseason in Bahrain e l’ottimo finale di stagione in Racings. Yukiè in buon forma e Redsta pensando alla sostituzione conche rimarrebbe a piedi essendoci in fila davanti a lui per il sedile del giapponese Franco Colapinto, che ha un contratto da terzo pilota in Racings.