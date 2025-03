Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP Cina 2025: Piastri impeccabile, Russell c’è sempre, disastro Ferrari

OSCAR(McLaren): bene lungo tutto il corso del weekend. Centra la pole per la gara lunga, la domina e mette in chiaro le cose all’interno del team e verso tutto il resto del gruppo: per il titolo iridato c’è anche lui. Il talento, e lo si sapeva sin dall’inizio, è indubitabile. Ora sta iniziando a crescere sotto numerosi punti di vista. Gestione gomme, time attack, corpo a corpo. Lando Norris dovrà sgomitare parecchio.GEORGE(Mercedes): zitto zitto lui c’è. Non farà sfracelli, non impressionerà, ma ha una solidità clamorosa. Ancora a podio, come a Melbourne. Insoffre a metà gara la pressione di Leclerc, resiste qualche giro poi scappa dal monegasco. Chiude a poco più di un secondo da Norris. Mica male.ESTEBAN OCON (Haas): fino alla gara di ieri la sua monoposto appariva molto indietro rispetto a tutti.