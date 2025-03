Oasport.it - F1, Liam Lawson già a rischio taglio in vista di Suzuka? La Red Bull pensa ai possibili sostituti…

Com’è ben noto, ormai da tempo, nella lista dei “mestieri logoranti” è stato inserito anche un lavoro inerente alla Formula Uno. Stiamo parlando, ovviamente del “compagno di team di Max Verstappen”. Si scherza, ovviamente, ma fino ad un certo punto. Essere il vicino di box del fuoriclasse olandese, dopotutto, è un fardello non di poco conto per i piloti.Il team Red, com’è ben noto, è Verstappen-centrico sin dall’arrivo del nativo di Hasselt. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez. Ed ora tocca a. Il neozelandese è l’ultimo di un elenco nutrito di piloti che sono usciti con le ossa rotte dal team di Milton Keynes. Con un compagno di scuderia simile non è certo semplice brillare e, molto più spesso, i risultati (scarsi) portano ad avvicendamenti rapidissimi.