Oasport.it - F1, il comunicato della Ferrari dopo il disastro in Cina: “Impareremo dai nostri errori”

Un vero e proprio. Lasaluta la, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, come peggio non avrebbe potuto. Non soltanto il risultato nel GP era stato poco esaltante (quinto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton), ma addirittura entrambe le monoposto di Maranello sono state squalificate, un fatto senza precedenti nella storia gloriosa del team del Cavallino Rampante.Le investigazioni condotte dagli Steward, infatti, hanno portato alle seguenti sanzioni: la macchina n.16 di Leclerc era al di sotto del peso regolamentare (800 kg), concludendo tra l’altro la gara con un danno all’ala anteriore; la vettura n.44 di Hamilton, invece, non rispettava i parametri previsti dalle norme dal momento che il pattino sotto il fondo aveva un consumo superiore a quello permesso (alle misurazioni lo spessore dovrebbe essere di almeno 9 millimetri, ma in questo caso era di 8,5-8,6 mm).