Oasport.it - F1. “Ferrari, svegliati!” La figuraccia della doppia squalifica è il culmine di un avvio di 2025 da incubo

Il 26 agosto 1989, al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, nel boxLotus fu stappata una bottiglia di champagne. Affondati da problemi di ogni tipo, dall’asfittico motore Judd a un telaio totalmente inefficace, Nelson Piquet e Satoru Nakajima avevano entrambi mancato la qualificazione alla gara del giorno successivo.Con il suo humor tipicamente britannico, il capo meccanico Bob Dance andò a reperire una bottiglia “di quello buono” per celebrare l’accaduto. Mai, nella gloriosa storia del team, si era verificata una situazione del genere. Piquet, un guascone sempre pronto a raccogliere qualsiasi occasione ironica, non si tirò indietro e festeggiò a sua volta, tramutando un momento sportivamente drammatico in un atto goliardico.Buttiamola sul ridere, perché ieri laha vissuto qualcosa di simile.