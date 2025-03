Game-experience.it - F1 25 è stato annunciato ufficialmente insieme al pilota in copertina

L’attesissimo F1 25 èda Codemasters ed EA Sports, confermando l’arrivo della nuova simulazione di guida basata sulla licenza ufficiale del campionato di Formula 1. Sebbene il trailer non sia ancorapubblicato, l’anteprima suggerisce che Lewis Hamilton sarà il protagonista della, anche se resta da confermare se sarà presente su tutte le edizioni.Il publisher canadese ha inoltre rivelato che il trailer ufficiale del gioco verrà rilasciato tra appena un paio di giorni, precisamente dalla giornata del 26 marzo alle ore 17:00, con EA Sports che ha già predisposto il link per la première. Le informazioni trapelate suggeriscono che il gioco potrebbe arrivare sugli scaffali il 30 maggio, con due edizioni disponibili: la Standard Edition a 59,99€ e la Iconic Edition a 79,99€, anche se EA non ha ancora confermatoquesti dettagli.