Anteprima24.it - Ex Hotel Il Molino, silenzio abbattimento alberi. I cittadini: “Risposte ancora a mezz’aria”

Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo la nostra segnalazione e la risposta iniziale del Conservatorio Nicola Sala, nessuno si è più fatto vivo. Nessun ulteriore chiarimento, nessuna precisazione, nessun intervento pubblico.Eppure le domande poste dai, che hanno sollevato con civiltà e rispetto la questione dell’deglinell’area dell’exIl, restanotutte lì, sospese”. Così in una nota i residenti di Pietà e zone limitrofe sulla questioneall’ex‘Il’.“Chi ha autorizzato l’intervento? Sono stati coinvolti – scrivono – gli enti preposti come la Forestale o l’Assessorato all’Ambiente? Sono state rispettate le procedure previste dal regolamento regionale?Chi ha deciso che non vi fosse nulla da salvare, nemmeno uno di quegliad alto fusto, molti dei quali, come dimostrano le immagini raccolte, erano presenti lì da decenni?Il Conservatorio, lo ricordiamo, si era premurato di segnalare la cura posta nel recupero delle strutture architettoniche sommerse dalla vegetazione.