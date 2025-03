Europe in concerto a Napoli | la band svedese torna in Italia al Noisy Naples Fest

Leggi su Ildenaro.it

Alarrivano gli. Lainquest’estate con un tour che farà tappa anche a, giovedì 11 settembre, all’Arena Flegrea. I biglietti per assistere allo degli, organizzato in collaborazione con Barley Arts e Veragency, saranno disponibili da mercoledì 26 marzo alle ore 12 su Etes e nei punti vendita autorizzati. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, undici album in studio, più di 20 milioni di dischi venduti e un’infinita serie di concerti sold out in tutto il mondo, glihanno all’attivo alcuni dei brani che hanno segnato la storia dell’hard rock, uno tra tutti “The final countdown”, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Nello stesso anno laè stata in un tour dei palazzetti con Whitesnake e Foreigner, per poi partecipare a una serie diival e concludere la tournée con tre sold out nelle più grandi arene di Cile, Brasile e Argentina.