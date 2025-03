Ilrestodelcarlino.it - Europa Verde a congresso. Ricci scalda subito la platea:: "No al termovalorizzatore"

Anche il candidato alla guida della Regione Matteoieri mattina all’hotel Flaminio di Pesaro dove si svolgeva ildi. L’rlamentare nel corso del suo intervento ha toccato alcuni temi cari al mondo ecologista chiudendo il capitoloe puntando su una "gestione intelligente" dei rifiuti. Non solo perché ha anche toccato il tema Riceci annunciando "che quello è un capitolo chiuso". Una maratona partita alle 10,30 e terminata intorno alle 14,30. Perché in tanti sono saliti sul palco per esprimere i vari punti di vista affrontando le tematiche più calde. A guidare la giornata congressuale Gianluca Carrabs responsabile nazionale per le Marche ed anche tesoriere regionale del partito. Con le regionali alle porte, in una sala stracolma – oltre duecento le persone presenti – anche il segretario regionale del Pd Chantal Bomprezzi e da Roma perè arrivata anche la capogruppo in parlamento Fiorella Zabatta.