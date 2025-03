Thesocialpost.it - Europa ribaltata da Trump: i sovranisti fanno i globalisti, i moderati diventano nazionalisti

Nel giro di poche settimane, con il ritorno di Donaldal centro della scena politica americana, si è verificato un rovesciamento senza precedenti delle dinamiche politiche europee. Gli, un tempo paladini della chiusura nazionale, si stanno aprendo a un’inedita forma di globalismo atlantico, ispirata direttamente al modelloiano. Al contrario, itecnocratici, con in testa il Partito Popolare Europeo, si stanno ricompattando attorno a una nuova forma di sovranismo europeo, deciso a rafforzare l’Unione come soggetto politico e strategico indipendente.A fare da epicentro di questa trasformazione è stata Madrid, dove si è tenuto il summit dei Patrioti per l’. Da Marine Le Pen a Viktor Orbán, da Matteo Salvini a Santiago Abascal, l’intero fronte della destra radicale ha salutatocome un alleato naturale.