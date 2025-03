Agi.it - Europa, ancora tensioni tra Lega e FI. Meloni guarda al vertice di Parigi

AGI - L'appuntamento cerchiato in rosso nell'agenda della premier Giorgiaè quello di giovedì, lo sguardo è rivolto alla riunione dei 'volenterosi' convocata da Emmanuel Macron asull'Ucraina (e che ha fatto posticipare il prossimo Cdm che si terrà lunedì 31 marzo). La linea del governo, illustrata in più occasioni, è che un via libera dell'Italia potrebbe arrivare solo nel caso si formasse una forza di interposizione sotto l'egida dell'Onu, ma si tratta, riflette anche una fonte dell'esecutivo, di discorsi prematuri, considerando che non c'è una vera iniziativa dell'per un tavolo per la pace e che le 'carte' le sta dando gli Stati Uniti che sta cercando la sponda della Russia. Insomma, la riflessione - osserva la stessa fonte - è che vertici di questo tipo rischiano di essere delle iniziative infruttuose e a uso interno.