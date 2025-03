Quotidiano.net - Euronext STAR Conference: 2.900 incontri per potenziare il mercato dei capitali italiani

Si svolgerà da domani e per tre giorni, presso la sede di Borsa Italia, la ventiquattresima edizione della, l'appuntamento annuale per le 67 società quotate suMilan, che hanno unazzazione dicomplessiva di circa 42,9 miliardi, operando in 10 settori diversi, tra cui Industriale, Health Care, Finanziario, Utilities, Real Estate e Telecomunicazioni. Nel corso dell'evento, riservato ad aziende e investitori, si farà il punto sulle iniziative di collaborazione istituzionali in corso, volte a rafforzare la competitività e l'attrattività deldeiitaliano. L'edizione di quest'anno vedrà oltre 2.900tra 59 societàpartecipanti, circa 280 investitori, in rappresentanza di oltre 160 case di investimento, con il 43% proviene dall'estero, con investitori da 10 Paesi.