Etna intensa attività stromboliana in corso | il vulcano torna a farsi sentire

L’, ilattivo più alto d’Europa, sta attraversando una nuova fase eruttiva, caratterizzata da un’nei suoi crateri sommitali.L’eruzione “invisibile”: le condizioni meteo ostacolano l’osservazione direttaNonostante l’vulcanica sia in atto, le avverse condizioni meteorologiche e la presenza di nubi impediscono un’osservazione diretta del fenomeno. Tuttavia, gli strumenti di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica elogia (Ingv), Osservatorio Etneo di Catania, hanno rilevato chiaramente i segnali dell’eruzione.Secondo le previsioni, un’eventuale nube eruttiva si disperderebbe in direzione Nord-Est, con possibili effetti sulle province di Messina e sulla Calabria.L’sismica: il tremore vulcanico è in aumentoDal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico – indicatore dell’energia interna del– ha registrato un improvviso incremento dalle 5:30 di questa mattina.