Estorsioni e droga, undici arresti nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoai danni di imprenditori e spaccio dinel. A Torre Annunziata, nell’ambito di un’attività di indagine condotta dalla Procura di Napoli, i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dalla sezione Riesame del tribunale di Napoli in seguito all’appello della Direzione Distrettuale Antimafia: destinatari sonopersone (nove raggiunte dalla misura cautelare della detenzione in carcere, le altre due invece sono posti ai domiciliari). Le accuse per tutti sono a vario titolo di estorsione e detenzione diai fini di spaccio, delitti aggravati dal metodo mafioso. Per gli inquirenti, infatti, le persone coinvolte nell’inchiesta avrebbero agito per favorire i clan Gallo-Cavalieri, Gionta e l’organizzazione camorristica denominata “IV Sistema”” tutte operanti a Torre Annunziata.