Lettera43.it - Estate INPSieme Senior, pubblicato il bando: requisiti, come funziona e come fare domanda

INPS haildi concorso2025. Si tratta di un avviso rivolto a pensionati di vario tipo che potranno ottenere la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre. Ladi partecipazione dovrà essere presentata dalle 12 del 24 marzo 2025 alle 12 del 16 aprile 2025.Chi può partecipareUn pensionato in visita in Vaticano (Getty Images).Ildell’INPS si rivolge a tre categorie specifiche di pensionati. Potranno infatti partecipare gli iscritti «alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità». Ilsi rivolge anche agli «utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità».