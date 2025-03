Estate a Fondi | pubblicato il bando per raccogliere proposte e concedere contributi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 marzo 2025 – Con l’inizio della primavera parte la programmazione dell’fondana che, anche quest’anno, muove i primi passi con un avviso volto ail maggior numero dipossibili e a sostenere le associazioni del territorio con, comunicazione e promozione tramite il cartellone ufficiale.Avviso e modulistica sono disponibili sull’Albo Pretorio del Comune di, mentre per delucidazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio cultura e turismo al numero 0771-507421.È possibile rispondere alfino al 20 aprile del 2025. Gli eventi, invece, dovranno svolgersi tra il 15 giugno e il 30 settembre 2025.“Ogni anno – commenta il sindaco diBeniamino Maschietto – il nostro obiettivo è quello di fare un passettino in avanti per migliorare l’offerta culturale, turistica e di intrattenimento dedicata ai nostri concittadini e ai numerosissimi turisti che affollano il litorale.