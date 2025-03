Lapresse.it - Esplosione Monteverde, pm indagano per disastro colposo e lesioni

. Sono le ipotesi di reato con cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo d’inchiesta sull’della palazzina, nel quartiere, tra via Pio Foà e via Vitellia, avvenuta ieri mattina a seguito di una probabile fuga di gas., 54enne ustionato sul 70% del corpoNella deflagrazione, un uomo scozzese di 54 anni è rimasto ustionato sul 70% del corpo ed è attualmente ricoverato al Sant’ Eugenio, nel reparto specializzato per le grandi ustioni.Le indaginiI carabinieri della compagnia di Trastevere, con i vigili del fuoco, hanno inviato una prima informativa al procuratore aggiunto Giovanni Conzo che coordina le indagini. Ieri sono stati ascoltati alcuni proprietari degli immobili interessati dall’e il gestore del B&B al primo piano dove risiedeva il ferito.