Sbircialanotizia.it - Esplosione e crollo di una palazzina a Roma: un uomo estratto vivo dalle macerie

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un drammatico incidente si è verificato nella mattina di domenica 23 marzo a, precisamente in zona Gianicolense, all’incrocio tra via Vitellia e via Pio Foà. Unadi due piani è stata completamente distrutta a seguito di un’, presumibilmente causata da una fuga di gas. Tra le, i soccorritori sono riusciti a salvare . L'articolodi una: unè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.