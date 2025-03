Agi.it - Esplosione di una palazzina a Monteverde, si indaga per lesioni e disastro colposo

AGI - Il pm di Roma ha aperto un fascicolo per, a carico di ignoti, in relazione al crollo di unaavvenuto, ieri mattina, in zona Gianicolense, dopo la prima informativa depositata dai carabinieri. Intanto gli investigatori, in queste ore, hanno ascoltato diversi testimoni e il titolare del B&B dove alloggiava il turista scozzese di 54 anni rimasto ferito. L'uomo è ancora ricoverato al Sant'Eugenio in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 di domenica mattina: il turista si trovava all'interno del b&b di via Vitellia, all'incrocio di via Pio Foà. Il turista è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale per ustioni su oltre il 70% del corpo. Si è trattato di "uno scoppio molto forte, anche perché ha danneggiato anche una parte delle mura di Villa Pamphili", ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri che si è recato sul posto, aggiungendo che "le prime indagini fanno ritenere che si tratti di una fuga di gas, forse una bombola esplosa".