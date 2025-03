Romadailynews.it - Esplosione a Monteverde: crolla una palazzina, ferito turista scozzese

Intorno alle 9 di domenica 23 marzo, un’ha devastato unadi tre piani tra via Foa’ e via Vitellia, nel quartieredi Roma, proprio davanti a uno degli ingressi di Villa Pamphili. L’unicoregistrato è undi 54 anni, Grant Paterson, che era ospite di un bed&breakfast. L’uomo ha riportato gravi ustioni su diverse zone del corpo, ma non è in pericolo di vita. È stato soccorso e trasportato in codice rosso al centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio.Le indagini sulla causa e la dinamica dell’sono in corso. La procura di Roma ha ricevuto una relazione preliminare dai vigili del fuoco e dai carabinieri, ma non sono ancora chiare le cause precise dell’incidente. L’potrebbe essere avvenuta al primo piano, dove si trovava il B&B, ma non è escluso che possa essersi verificata in un’altra parte dell’edificio.