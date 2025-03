Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, quanto impatta a bilancio l’allontanamento del tecnico italo-brasiliano? La proiezione attuale!

di Redazione JuventusNews24, l’allenatorenon ha ancora rescisso il contratto con i bianconeri. Eccocosta allo statoCome asserisce Calcio e Finanza, lo stipendio delnon ancora note ai più, tuttavia si può paventare un’ipotesi: nella scorsa estate l’allenatore avrebbe firmato un contratto da 3,5 all’anno fino al 2028, “potendo usufruire “ammortizzabili” attraverso dei vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita: pertanto la Juventus verserebbe un’ammontare pari a circa 4,6 milioni di euro, per un totale pari a circa 13,8 milioni di euro lordi.Allo statodelle cose, non è dato sapersi se ile la Juventus si siano stretti la mano per la risoluzione del contratto. Quindi, il club bianconero dovrà pagare interamente tutto il salario delall’allenatore fino al termine del contratto.