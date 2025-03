Calciomercato.it - Esonero Thiago Motta, lo spogliatoio parla chiaro: reazione clamorosa

Leggi su Calciomercato.it

Juventus, laè incredibile dopo la notizia dell’addio dell’allenatore italo-brasilianoIn queste giornate di pausa per le Nazionali, la notizia di maggior rilievo è certamente l’die la chiamata da parte della Juventus ad Igor Tudor. Il croato ha accettato di subentrare per tentare di raggiungere l’obiettivo quarto posto, una missione non semplice vista anche la grande bagarre in zona Champions., nessun saluto via social dopo l’(LaPresse) – Calciomercato.itNel frattempo però un dato da tenere in considerazione è l’assordante silenzio delloa quasi trenta ore dall’ufficialità dell’del tecnico italo-brasiliano. Nessun calciatore infatti, con una sola eccezione, ha deciso di esprimere attraverso i social un messaggio di saluto e apprezzamento nei confronti dell’allenatore a poco meno di 30 ore dalla notizia dell’