Ilrestodelcarlino.it - Escrementi di topi e blatte in cucina: chiusa una pizzeria a Senigallia e multa da 1.000 euro

, 24 marzo 2025 –dinelle teglie delle pizze enelladi un bar-di: scatta lada millee la chiusura dell’attività. È questo l’esito dei controlli dei Carabinieri del Nas di Ancona e della Stazione di. I militari hanno effettuato proprio aalcune ispezioni in esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti per controllare la presenza dei requisiti generali in materia di igiene. I controlli hanno riguardato anche un bar-della città, all’interno del quale sono state riscontrate gravissime carenze igienico-sanitarie con potenziale rischio per la salute dei consumatori. In particolare, nellae nel magazzino degli alimenti, oltre alla scarsa pulizia generale, i militari hanno rinvenuto dellemorte eddi roditori, depositati persino nelle teglie metalliche per la cottura delle pizze.