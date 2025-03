Esce se ne va Grande Fratello acque agitatissime nella Casa | equilibri frantumati e alleanze da ricostruire

Leggi su Caffeinamagazine.it

Aumenta la tensione per la puntata deldi stasera, 24 marzo. Sarà una puntata decisiva con tanta anzi, tantissima, carne al fuoco. Il tema più importante è quello dell'eliminazione. La situazione vede Chiara, Giglio e Helena al televoto. Helena chegiornata di domenica ha avuto un confronto con Javier, accusato di non difenderla. Tutto è cominciato a pranzo: Helena stava mangiando quando è arrivato Giglio, che ha posato la spesa sul tavolo spostando bruscamente il piatto della modella. Il gesto, che la 34enne brasiliana ha trovato poco rispettoso, è stato da lei ignorato in quel momento per evitare uno scontro diretto. Ma nel corso del pomeriggio, la questione è riemersa durante un confronto tra Helena e Javier.