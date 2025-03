Anteprima24.it - Eruzione, Caramiello (M5S): “Restare nelle aree interne e non andare al Nord: protocollo siglato con diversi Sindaci”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo i comuni vesuviani di Ercolano, Cercola, Terzigno, Ottaviano, è stato firmato stamattina un nuovod’intesa tra il Comune di Boscoreale e la Fondazione Convivenza Vesuvio, con il supporto dell’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud” dichiara il deputato del Movimento Cinque Stelle Alessandro, che presiede il consesso parlamentare composto da 40 parlamentari afferenti a tutti gli schieramenti politici e circa 200 tecnici.“Questo accordo formale mira a garantire che, in caso di emergenza vulcanica, gli abitanti dei 25 comuni della zona rossa del Vesuvio e non solo possano ricevere accoglienza, anziché aldella Regione Campania o in zone limitrofe, evitando di essere trasferiti in regioni lontane delItalia, come previsto dal piano di Protezione Civile Nazionale.