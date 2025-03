Ilfattoquotidiano.it - “Ero costipato, il pilota furioso ha rotto la serratura e mi ha trascinato fuori dal bagno coi pantaloni calati”: passeggero fa causa a United Airlines

“Mi sono sentito sessualmente violato e imbarazzato dopo essere stato esposto in pubblico nudo”. È l’accusa choc di Yisroel Liebb,ebreo ortodosso del New Jersey, che ha fattoallae al Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti dopo un’esperienza traumatica su un volo da Tulum, in Messico, a Houston, in Texas, lo scorso 28 gennaio.Secondo la ricostruzione di Liebb, contenuta nellafederale presentata mercoledì a Manhattan, l’uomo si trovava inda circa 20 minuti, adi un problema di costipazione, quando un assistente di volo, su richiesta del, ha svegliato il suo compagno di viaggio, Jacob Sebbag (anch’egli ebreo ortodosso), chiedendogli di controllare. L’uomo ha spiegato la situazione a Sebbag, assicurando che sarebbe uscito presto.