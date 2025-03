Notizie.com - Eredità e donazioni, arrivano le nuove regole per risparmiare: cosa cambia

Leggi su Notizie.com

Sono già in vigore lemodifiche concernenti successioni e, introdotte dal decreto legislativo numero 139/2024:.Il decreto legislativo numero 139/2024 ha portato delle importanti modifiche per quanto riguarda successioni e, già entrate in vigore dal 1° gennaio scorso. Questedisposizioni hanno avuto anche un impatto sulle imposte che devono essere versate per le procedure.leper(Notizie.com)Non solo, è stata anche semplificata l’iter burocratico per le pratiche ereditarie. Tutte le novità relative alle imposte sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate in un’apposita circolare pubblicata nei giorni scorsi sul proprio portale online. Analizziamo le modifiche introdotte dal decreto legislativo eper successioni e