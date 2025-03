Ilfattoquotidiano.it - Era stato respinto in Libia, ora potrà chiedere asilo in Italia: rifugiato sudanese vince in Tribunale contro il governo

Il 14 giugno del 2021 erasoccorso in mare dalla nave mercantile Vos Triton e consegnato alla Guardia costiera libica. Ora, grazie a una decisione deldi Roma, Adam, giovane, è atterrato a Fiumicino efare richiesta di protezione umanitaria nel nostro Paese. “È la prima volta che viene riconosciuta la responsabilità dell’, anche solo per l’attività di coordinamento”, spiega Adelaide Massimi, del Progetto Sciabaca&Oruka di Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. Adam indossa una camicia di jeans color panna e dei pantaloni grigi molto leggeri: ha lo sguardo stanco dal viaggio. È arrivato a Roma domenica 23 marzo intorno alle 14, senza bagagli, solo con i vestiti che aveva indosso, per non dare nell’occhio alle milizie di Tripoli mentre si dirigeva in aeroporto.