Era gente meno abituata a chiedere scusa | Terruzzi demolisce la Ferrari basta una frase

Domenica nera per la Rossa. L'unico - forse - a salvarsi è stato Lewis Hamilton. Per lo, il pilota inglese ha regalato ai tifosi dellal'illusione che il peggio fosse passato. Ma poi si è subito consumato lo psicodramma. Due Rosse squalificate, sia la sua sia quella di Charles Leclerc. Per due motivi differenti, ma entrambi con ammissioni di colpa. E alcune spiegazioni proprio non quadrano. Per esempio, il monegasco è finito fuori regola a causa del consumo eccessivo della gomma dopo l'unico stop. Ma la domanda, a questo punto, sorge spontanea: se Hamilton avesse fatto lo stesso sarebbe stato squalificato anche lui? Come sottolinea Giorgiosul Corriere della Sera, Leclerc ha dato per vincente il passo della SF-25: senza quell'ala rotta nella collisione al via avrebbe potuto mettere fuori le duein largo anticipo sugli eventi.