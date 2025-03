Epurazione totale via in sei | la Juve incassa 250 milioni

Leggi su Sportface.it

Lantus vive momenti concitati con l’arrivo in panchina di Tudor: può esserci l’addio di sei giocatori, 250di incassoÈ il momento di cambiare per lantus. Via Thiago Motta, dentro Igor Tudor: è questione soltanto di stabilire quando, perché il come e il chi a Torino pare lo abbiano già deciso.Un cambio in panchina obbligatorio dopo che il quarto posto è stato perso con il doppio ko con Atalanta e Fiorentina. Serve un finale di stagione importante per blindare la qualificazione Champions, fondamentale per poter pianificare la prossima stagione e un mercato che dovrebbe servire per costruire una squadra vincente. Non finire quarti e non arrivare in Champions, significherebbe perdere circa 100di euro, un budget che andrebbe poi trovato con le cessioni.E di giocatori potenzialmente cedibili in casa bianconera non ne mancano.