Entrate immediatamente in casa Grande Fratello irruzione improvvisa e l’ordine della regia

L’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti continua anche dopo l’uscita del giovane dalladel. Il 23 marzo 2025, un gesto romantico ha reso la giornata di Mariavittoria davvero speciale, con un messaggio aereo che ha sorvolato i cieli di Roma, dimostrando ancora una volta la forza del loro legame. Una sorpresa che ha catturato l’attenzione dei concorrenti e dei fancoppia, i Tommavi, e ovviamente Mariavittoria, stupita per il gesto del fidanzato.Tommaso Franchi ha lasciato ladelnell’ultima puntata, ma il suo affetto per Mariavittoria non si è affievolito. Mentre la giovane si stava preparando per un cortometraggio legato al programma, ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Un messaggio aereo, con la scritta “SEI IL MIO 1/4 D’ORA #TOMMI”, ha sorvolato il cielo, regalando un sorriso a Mariavittoria.