Eni, Versalis avvia il nuovo impianto di produzione di polimeri riciclati a Porto Marghera

, la società chimica di Eni, ha annunciato l’avvio delper ladi plastiche a partire – in tutto o in parte – da materie prime riciclate meccanicamente. Questo progetto segna un ulteriore passo importante nel processo di trasformazione dell’azienda, con l’obiettivo di promuovere un’economia più circolare e più sostenibile dal punto di vista ambientale attraverso l’innovazione tecnologica e il riciclo delle plastiche post consumo. L’diè in grado di produrre fino a 20 mila tonnellate all’anno di polistirene cristallo (r-GPPS) e polistirene espandibile (r-EPS), utilizzando materia prima seconda (MPS) derivante dal riciclo di rifiuti di polistirene espanso (EPS) e soddisfacendo la crescente domanda di soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale in diversi settori industriali e commerciali.