Lapresse.it - Eni punta sull’economia circolare, nuovo impianto riciclo plastica a Porto Marghera

Leggi su Lapresse.it

Eni, con undidella.Ilè avviata da Versalis, la società chimica di Eni, e riguarda “la produzione di plastiche a partire, in tutto o in parte, da materie prime riciclate meccanicamente”.Si tratta di “un progetto” che segna “un ulteriore passo importante nel processo di trasformazione dell’azienda, con l’obiettivo di promuovere un’economia piùe più sostenibile dal punto di vista ambientale attraverso l’innovazione tecnologica e ildelle plastiche post-consumo”.L’diè in grado di produrre fino a 20mila tonnellate all’anno di polistirene cristallo e polistirene espandibile, utilizzando materia prima seconda derivante daldi rifiuti di polistirene espanso e soddisfacendo la crescente domanda di soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale in diversi settori industriali e commerciali.