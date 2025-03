Ilpescara.it - Energia e cultura: apre a Montesilvano e sbarca il progetto "INCIPIT"

Leggi su Ilpescara.it

Un nuovo modo di intendere il rapporto tra aziende e territorio, dove l’apertura di un nuovo punto vendita diventa l’inizio di una nuova storia, che non si limita alla semplice celebrazione di un traguardo commerciale, ma diventa l'occasione per far nascere unle permanente che.