Quotidiano.net - Enel Energia, lo spot che racconta l’impegno per l’ambiente e i servizi al cittadino

Roma, 24 marzo 2025 – L’della natura che si risveglia con il sole protagonista assoluto. Pannelli solari e pale eoliche sullo sfondo di una nuova stagione di scelte energetiche sostenibili ed efficienti. E’ il leit motiv della nuova campagna pubblicitaria di, chela vicinanza diai suoi clienti con soluzioni sempre più sostenibili per la vita di tutti i giorni. Il nuovorafforza il messaggio della campagna “Dalla tua parte, sempre”, aggiungendo un nuovo tassello alla narrativa. Tutto prende il via da una città che si risveglia dopo l’inverno, con la natura che torna a nuova vita. Allo stesso modo, la campagnal’inizio di una rinnovata consapevolezza energetica, attraversoall’avanguardia, produzione da fonti rinnovabili e soluzioni per la mobilità elettrica.