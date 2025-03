Endrick suggerisce l’uscita del Real Madrid per garantire il Brasile alla Coppa del Mondo 2026

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 18:07:00 Il web non parla d’altro:ha suggerito che potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare ilmentre mira a mantenere vive le sue aspirazioni didel.L’attaccante di 18 anni si è unito al club spagnolo da Palmeiras per € 60 milioni la scorsa estate, ma le sue opportunità nella prima squadra sono state limitate.Nonostante abbia segnato sei gol in 28 presenze in tutte le competizioni, non ha ancora iniziato una partita a Laliga e ha giocato solo 109 minuti in campionato, per lo più apparendo come sostituto.Nella finestra di trasferimento di gennaio, c’erano voci che collegavanocon una potenziale mossa di prestito, con diversi club della Premier League che si dice fossero interessati.Il giovane talento ha riconosciuto che rivaluterà la sua situazione quando si aprirà la finestra di trasferimento estivo.