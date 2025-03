Anteprima24.it - Endometriosi, un weekend di eventi a Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutoè pronta a colorarsi di giallo, il colore scelto per la marcia che sabato 29 marzo, con partenza da Piazza della Concordia, farà di, la capitale della giornata di riflessione e approfondimenti di studi sulla. Tanti gli appuntamenti previsti nell’ambito dell’’evento “EndoWeekExperience25 – Festival della Consapevolezza sull’2025”, organizzato dall’Associazione Lotta Italiana per la consapevolezza sull’Endomarch Team Italy – A.L.I.C.E. ODV Endomarch Team Italy- e Endogenesi, e sostenuto dalla vicesindaca del Comune di, Paky Memoli. La manifestazione è stata organizzata nel mese di marzo, dedicato alla consapevolezza sull’: dal 28 al 30 marzo, i più grandi esperti del panorama italiano, e non solo, nella diagnosi e nel trattamento della patologia, pazienti, associazioni, istituzioni e aziende, si uniscono in una serie diil cui obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, informare e promuovere la prevenzione e il benessere rispetto a una patologia dal forte impatto sociale, tanto diffusa ma non altrettanto conosciuta.