Movieplayer.it - Emmy Rossum protagonista della nuova serie thriller di Hulu, dalla creatrice di New Girl

Leggi su Movieplayer.it

, nota per il ruolo in Shameless, sarà ladi unaispirata al film La vedova nera del 1987.ha ufficialmente ordinato unadrammatica scritta e prodotta da Liz Meriwether, autrice di Newe The Dropout.non solo sarà, ma sarà anche produttrice esecutiva. Inoltreè in trattative per dirigere alcuni episodi del progetto liberamente ispirato al film La vedova nera del 1987. Trama e dettagliconNellatargatainterpreterà un'agente dell'FBI che sfrutta i segreti del passato di una serial killer per tentare di catturarla. La trama si ispira liberamente al film La vedova nera del 1987, scritto da Ron Bass e .