Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, il caso dei gioielli di famiglia: “Non è finita”

Leggi su Dilei.it

difa chiarezza sul destino deidie promette che non cederà sulla questione combattendo la sua battaglia fino alla fine.di, non solo moglie e amantedisi trova a rispondere a unspinoso, quello deiappartenuti alla suadi cui pretende la restituzione perché “sonoprivati, acquisiti con i soldi personali dei membri di Casa”.Recentemente il Principe è stato al centro dell’attenzione per la sua vita privata. Infatti, dopo aver dichiarato di essere ancora legato a sua moglie Clotilde Courau, si sono intensificati i rumors sulla sua relazione con Adriana Abascal, tanto che alla fine è stato costretto ad ammettere il flirt e a confessare che ormai con la consorte vivono da separati.