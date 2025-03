Lettera43.it - Elon Musk attacca la serie Adolescence ma condivide fake news

Leggi su Lettera43.it

Con un punteggio di 8.4 su Imdb e oltre 24 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni in tutto il mondo,è ladel momento ed è destinata a vincere numerosi premi nel 2025. I quattro episodi, che raccontano la storia del 13enne Jamie accusato dell’omicidio di una compagna di scuola, hanno acceso il dibattito online però anche a seguito della diffusione di alcunesulla genesi della storia. Bufale in cui è caduto anche, che sul suo profilo ufficiale X ha commentato e condiviso i post di alcuni utenti che hanno alimentato la disinformazione online.contro: perché quella condivisa è unaIl miliardario e patron di X ha commentato con un «Wow» il post di un utente, Ian Miles Cheong, che accusa ladi essere portatrice di un messaggio di «propaganda anti-bianchi» per via di alcune modifiche alla trama.