Elle scelto l’attore che interpreterà il papà della protagonista nel prequel di La rivincita delle bionde

Leggi su Cinefilos.it

cheilneldi LaTom Everett Scott (That Thing You Do, The Summer I Turned Pretty) si è unito al castseriedi Prime Video, la cui produzione esecutiva è affidata alla star del franchise cinematografico Reese Witherspoon.Creata da Laura Kittrell (High School, Insecure),segueWoods al liceo mentre apprendiamo le esperienze di vita che l’hanno trasformata nell’iconica giovane donna del primo film di Legally Blonde.In un ruolo fisso nella serie, Scottil padre di, “Wyatt”. Lavorerà al fianco di Lexi Minetree che interpreta l’adolescente titolare e June Diane Raphael nel ruolo di sua moglie Eva. Nel film originale, Wyatt era interpretato da James Read, che insieme alla moglie cercò di dissuaderedal frequentare Harvard.