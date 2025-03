Laprimapagina.it - Elemaca confermata tra le “Stelle del Sud Italia 2025” dal Sole 24 Ore: un riconoscimento che celebra passione e impegno

Anche quest’anno,si conferma tra le “del Sud”, una delle 200 aziende più rilevanti del Mezzogiorno, selezionate da Il24 Ore in collaborazione con Statista per il loro impatto economico e sociale sul territorio. A dichiararlo è Carlo De Giorgio, fondatore e leader dell’azienda, che esprime la sua grande soddisfazione per essere stato riconfermato per il secondo anno consecutivo.“Essere inclusi in questa prestigiosa classifica per il secondo anno di fila è motivo di orgoglio personale e professionale,” afferma De Giorgio, sottolineando che quando, 15 anni fa, ha iniziato il suo percorso costruendo a piccoli passi la sua impresa, non avrebbe mai immaginato di raggiungere traguardi così significativi rimanendo nella sua terra natale.Oggi, grazie alla realizzazione di progetti ambiziosi e a una rete di clienti fedeli che si affidano all’azienda per le loro campagne di marketing,è diventata un vero e proprio punto di riferimento nel settore digitale.