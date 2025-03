Editoriali Asvis Donne e lavoro | sappiamo tutto sui divari in Italia ma tardiamo ad affrontarli

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 13 marzo 2025L’8 marzo ci ha offerto dati e riflessioni su antiche e nuove criticità, dai gap salariali alle barriere in ingresso. Occorre aumentare gli sforzi per un nuovo modello di welfare, ma anche per un cambio culturale.C’è un filmno che sta sbancando in Cina, tra code ai botteghini e servizi nei Tg. In soli due giorni C’è ancora domani di Paola Cortellesi ha registrato 450 mila biglietti d’ingresso e oltre 28mila proiezioni. Da Pechino a Shangai, cineasti e gente comune si sono fatti coinvolgere dalla storia di Delia, coraggiosa mammafare nella Roma del dopoguerra: picchiata e succube del marito e del suocero, si arrangia facendo diversi lavori, pur vedendo i guadagni destinati all’uomo di casa.