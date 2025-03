Dilei.it - Ed Westwick è papà, primo figlio con Amy Jackson: svelato il nome

Leggi su Dilei.it

I fan di Gossip Girl non possono che sorridere alla notizia che Ed, alias Chuck Bass, sia divenuto padre. La madre è Amye non Blair Waldorf, tocca farsene una ragione. Del resto Leighton Meester è da tempo al fianco di un altro amatissimo delle serie Tv di inizio anni Duemila: Adam Brody (aka Seth Cohen di The O.C.).Edè diventatoDue mesi dopo il loro splendido matrimonio in Italia, ecco lo splendido annuncio che aveva colto alla sprovvista i fan. Il gran giorno è infine giunto e, tramite un post pubblicato su entrambi i loro profili, Ede Amyhannol’arrivo del loroinsieme.È statoanche il: Oscar Alexander. L’attore (37 anni) è stato immortalato in alcuni scatti in bianco e nero al fianco della moglie (33 anni), con in grembo il neonato.