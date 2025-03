Metropolitanmagazine.it - Ed Westwick è diventato papà, è nato il primo figlio con la moglie Amy Jackson: svelato il nome

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ede Amyhanno annunciato lunedì su Instagram di aver accolto il loroinsieme. L’attore di Gossip Girl, 37 anni, e la modella, 33 anni, erano al settimo cielo quando hanno presentato al mondo il loro bambino condividendo una serie di dolci foto in bianco e nero. Amy è stata vista mentre cullava il neomentre Edposava amorevolmente sulla sua mano e baciava la guancia della, mentre posavano per le foto in un campo. Il gran giorno è infine giunto e, tramite un post pubblicato su entrambi i loro profili, Ede Amyhannol’arrivo del loroinsieme. Hanno scritto: “Benvenuto al mondo, piccolo. Oscar Alexander”Un’altra foto mostra invece unpiano della mano del neoEdche stringe quella piccola delOscar.