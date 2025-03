Quotidiano.net - Eclissi solare 29 marzo 2025: orari e dove vederla in Italia

Roma, 24– Sabato 29sarà visibile anche dall’l’parziale di Sole, con percentuali di oscuramento differenti da Nord a Sud. Si tratta di un’occasione decisamente particolare per l’osservazione di un fenomeno astronomico che da secoli incuriosisce e affascina, contribuendo alla sinistra fama dietro le. Nel territoriono l’oscuramento del discosarà modesto, tuttavia ben percepibile, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Che cos’è un’? Un’di Sole si verifica quando la Luna, nel suo moto orbitale attorno alla Terra, si interpone tra il nostro pianeta e il Sole, oscurandolo del tutto o in parte. A seconda dei casi si parla ditotale, quando la sovrapposizione è completa, oppure diparziale, come accadrà il 29, quando la Luna coprirà solo una parte del disco