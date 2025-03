Quotidiano.net - Eclissi e sciami meteorici: gli eventi astronomici che ci riserva la primavera 2025

Roma, 24 marzo– Laoffrirà una serie diin grado di rendere questo periodo uno dei più affascinanti per chi ama alzare lo sguardo verso l’alto. Tra aprile e maggiopotremo osservare un'solare parziale e duesignificativi: le Liridi e le Eta Aquaridi. Saranno occasione per andare alla scoperta delle stelle, ricordando il fascino profondo da sempre esercitato dai misteri del cielo sull’essere umano. Appuntamento il 29 marzo con l’solare L’lunare parziale del 14 marzo, visibile solo per pochi minuti prima dell’alba, ha dato il via a una stagione celeste intensa. Il mese di marzo si chiude con un altro fenomeno rilevante: l’solare parziale del 29 marzo. Anche se visibile in modo più marcato dall’Europa orientale e dall’Asia centrale, in alcune zone d’Italia sarà comunque possibile osservare una piccola porzione del disco solare oscurata dalla Luna.